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Десятки домов в Барнауле останутся без горячей воды 2 сентября

Десятки домов в Барнауле останутся без горячей воды 2 сентября

В Железнодорожном районе Барнаула 2 сентября на весь день отключат горячую воду из-за ремонта магистральной теплосети, предупредили в СГК.

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