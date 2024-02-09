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Интервью Путина с Карлсоном: чем президент РФ шокировал журналиста

Интервью Путина с Карлсоном: чем президент РФ шокировал журналиста

Интервью Путина с Карлсоном: чем президент РФ шокировал журналиста Евгения КомароваВ Кремле прошла встреча между Владимиром Путиным и американским телеведущим Такером Карлсоном.

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Комментарии
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Надежда Найда
Американцы слишком примитивны, чтобы понять Путина. Их уровень - это комиксы, картинки. И Карлсон далеко не ушел от общей массы .
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16 час.

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