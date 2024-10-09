Невролог рассказал, как отличить деменцию от болезни Альцгеймера

Сегодня у трех из четырех пациентов болезнь диагностируется на поздней стадии.Директор института мозга Научного центра неврологии, академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, чем отличается болезнь Альцгеймера от деменции в беседе с «Аргументами и Фактами».