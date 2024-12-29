БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Войска беспилотных систем: ожидания и возможности

Войска беспилотных систем: ожидания и возможности

«Орлан-10» — один из основных отечественных разведывательных БПЛА Российская армия активно применяет беспилотные летательные аппараты различных классов и типов.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
На базе беспилотника вертолетного типа весом от 5 и более кг., можно изготовить ликвидатор беспилотников врага. Установив вертикальный барабан под 6 шт. охотничьих пластиковых патронов со свицовой или стальной дробью. Прицел сделать через центальное отвертие барабана. 6 выстрелов и 6 уничтоженных беспилотников врага. РВСН.
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1 д.
VO
Vladimir Orekhov
Бронетехнику вовсе не обязательно тупо разбивать  вдребезги... Наверно. главное ведь - вывести её из строя, уничтожить. Почему бы не использовать беспилотники для доставки не взрывных боеприпасов, а, например, огневых? Летит БПЛА и выливает на танки горючий боезапас (старый &quot;добрый&quot; напалм,
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1 д.

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