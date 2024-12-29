Войска беспилотных систем: ожидания и возможности

На базе беспилотника вертолетного типа весом от 5 и более кг., можно изготовить ликвидатор беспилотников врага. Установив вертикальный барабан под 6 шт. охотничьих пластиковых патронов со свицовой или стальной дробью. Прицел сделать через центальное отвертие барабана. 6 выстрелов и 6 уничтоженных беспилотников врага. РВСН.

VO

Vladimir Orekhov

Бронетехнику вовсе не обязательно тупо разбивать вдребезги... Наверно. главное ведь - вывести её из строя, уничтожить. Почему бы не использовать беспилотники для доставки не взрывных боеприпасов, а, например, огневых? Летит БПЛА и выливает на танки горючий боезапас (старый "добрый" напалм,