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Чем обернется: протестировали и сдаем явки самых бюджетных, но эффективных подтягивающих средств для кожи

Чем обернется: протестировали и сдаем явки самых бюджетных, но эффективных подтягивающих средств для кожи

Самый популярный способ коррекции фигуры в домашних условиях - обертывание. Разновидность талассотерапии эффективно работает при борьбе с целлюлитом и объемами благодаря специальному активному составу, который на коже оборачивается полиэтиленовой стрейч-пленкой.

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