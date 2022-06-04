Чем обернется: протестировали и сдаем явки самых бюджетных, но эффективных подтягивающих средств для кожи

Самый популярный способ коррекции фигуры в домашних условиях - обертывание. Разновидность талассотерапии эффективно работает при борьбе с целлюлитом и объемами благодаря специальному активному составу, который на коже оборачивается полиэтиленовой стрейч-пленкой.
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