В НАТО заявили, что Украина самостоятельно решает, как ей вести переговоры

Киев самостоятельно выбирает тактику и время ведения переговоров, условия мира также будут решать украинские политики, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.
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