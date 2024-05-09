Вагоны поездов «Таврия» украсили плакаты с «Открытками Победы»

Совместный проект компании «Гранд Сервис Экспресс» и Музея Победы приурочен к 9 мая. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»Работы участников Международного конкурса рисунков, который провёл Музей Победы, рассказывают не только о героизме бойцов на фронтах Великой Отечественной войны.
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