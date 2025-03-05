В России начались продажи флагманского смартфона Honor Magic7 Pro В России началис...

В России начались продажи флагманского смартфона Honor Magic7 ProВ России начались продажи флагманского смартфона Honor Magic7 Pro, оснащённого мощным процессором Snapdragon Gen 8 Elite и камерой AI Honor Falcon с ИИ-алгоритмами на базе трёх ИИ-моделей.
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