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Татар-информ

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На участке в 3,6 тыс. кв. м в Челнах построят новую мечеть

На участке в 3,6 тыс. кв. м в Челнах построят новую мечеть

В 32-м комплексе Набережных Челнов планируется строительство новой мечети. Речь идет об участке площадью 3,6 тыс.

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