Вернуть фигуру после родов – миссия выполнима!

В Салехарде занимаются бережным восстановлением женщин в послеродовой период. В "Школе женского здоровья" 13 тренеров, которые преподают пилатес, стретчинг, элементы йоги, 3D фитнес, миофасциальный релиз и проводят занятия по восстановлению мышц тазового дна.