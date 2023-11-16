Вернуть фигуру после родов – миссия выполнима!

В Салехарде занимаются бережным восстановлением женщин в послеродовой период. В "Школе женского здоровья" 13 тренеров, которые преподают пилатес, стретчинг, элементы йоги, 3D фитнес, миофасциальный релиз и проводят занятия по восстановлению мышц тазового дна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии