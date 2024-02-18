Авдеевку взял генерал Мордвичев. Тот самый, кто брал Мариуполь

S Sobering Поставить в опроснике троцкиста Жукова рядом с Суворовым и Кутузовым - это кощунство. Не был Жуков выдающимся полководцем. Он таких пилюлей получал от Сталина за бездарность! Жуков потом отыгрывался на солдатиках.

lyalin_va Лялин Владимир Не должен генерал-полковник быть на переднем крае. Даже просто полковник там быть не должен. Это слишком ценные кадры. А мы этим всё хвастаемся. "На передке, с солдадами