Операцией по освобождению Авдеевки руководил Генерал-полковник Андрей Мордвичёв, командующий группировкой "Центр".
Авдеевку взял генерал Мордвичев. Тот самый, кто брал Мариуполь
Комментарии
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S
Sobering
Поставить в опроснике троцкиста Жукова рядом с Суворовым и Кутузовым - это кощунство. Не был Жуков выдающимся полководцем. Он таких пилюлей получал от Сталина за бездарность! Жуков потом отыгрывался на солдатиках.
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55 мин.
lyalin_va Лялин Владимир
Не должен генерал-полковник быть на переднем крае. Даже просто полковник там быть не должен. Это слишком ценные кадры. А мы этим всё хвастаемся. "На передке, с солдадами
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7 мин.
lyalin_va Лялин Владимир
На передке, с солдатами комвзвода, максимум комроты, но никак не полковник или генерал.
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5 мин.
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