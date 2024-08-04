Трамп-младший: Белый дом ведет антиамериканскую миграционную политику

Бизнесмен и сын участника президентской гонки Дональд Трамп-младший проинформировал, что принимая решения относительно сферы миграции, власти Соединённых Штатов Америки не обращают внимания на то, как они повлияют на граждан.
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