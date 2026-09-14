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Как спланировать пространство, если у вас совмещенный санузел: об этих хитростях молчат дизайнеры

Как спланировать пространство, если у вас совмещенный санузел: об этих хитростях молчат дизайнеры

Даже небольшой совмещенный санузел можно сделать удобнее, если правильно расставить сантехнику и заранее предусмотреть несколько технических деталей.

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