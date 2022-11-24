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Многодетным смолянкам губернатор вручил почётный знак «Материнская слава»

Многодетным смолянкам губернатор вручил почётный знак «Материнская слава»

Награда имени матери первого космонавта учреждена в Смоленской области по указанию главы региона Губернатор Алексей Островский наградил многодетных матерей почётным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.

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