Глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил о готовности Киева подписать меморандум, который станет основой для соглашения о прекращении конфликта.
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