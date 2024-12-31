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Минобороны: пять дронов сбито над Крымом и российскими регионами

Минобороны: пять дронов сбито над Крымом и российскими регионами

Министерство обороны России отчиталось о сбитии двух беспилотников над Северной Осетией и Крымом, а также по одному над Белгородской, Брянской и Астраханской областями.

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