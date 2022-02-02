Президент Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 миллиардов долларов.
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