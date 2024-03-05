В Якутске четвероклассники толпой напали на девочек: педагоги назвали это проявлением мужского внимания

ЯКУТСК, 5 марта, ФедералПресс. В школе № 26 в Якутске произошел конфликт среди учащихся 4-го класса. Как рассказала мать одной из школьниц, ее дочь и еще двух девочек побили одноклассники, а учителя не стали их защищать.