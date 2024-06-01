Тематические дни «Движения первых» пройдут в организациях отдыха, оздоровления и занятости детей Нижегородской области

Образовательный проект «Лето #ЗА_Первыми!», который реализует в регионах России «Движение первых» с 1 июня до конца лета, пройдет в 41 организации отдыха, оздоровления и занятости детей Нижегородской области.
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