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Нижегородская правда

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Тематические дни «Движения первых» пройдут в организациях отдыха, оздоровления и занятости детей Нижегородской области

Тематические дни «Движения первых» пройдут в организациях отдыха, оздоровления и занятости детей Нижегородской области

Образовательный проект «Лето #ЗА_Первыми!», который реализует в регионах России «Движение первых» с 1 июня до конца лета, пройдет в 41 организации отдыха, оздоровления и занятости детей Нижегородской области.

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