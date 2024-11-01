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Депутат Госдумы Шеремет предложил признать Байдена военным преступником

Депутат Госдумы Шеремет предложил признать Байдена военным преступником

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил завести на Джо Байдена уголовное дело и признать его военным преступником, после того как тот сложит полномочия президента США.

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