Депутат Госдумы Шеремет предложил признать Байдена военным преступником

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил завести на Джо Байдена уголовное дело и признать его военным преступником, после того как тот сложит полномочия президента США.
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