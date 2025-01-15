ВС РФ нанесли ракетный удар по штабу ВСУ в Сумах, где находились старшие офицеры, руководившие операцией в районе Курской области.
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ВС РФ нанесли ракетный удар по штабу ВСУ в Сумах, где находились старшие офицеры, руководившие операцией в районе Курской области.