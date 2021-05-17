Спички - не игрушка

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Тайна НЛО раскрыта: летающие тарелки — из Кремля

Тайна НЛО раскрыта: летающие тарелки — из Кремля

Как-то даже неловко писать об этом в серьезном издании, однако американские военные утверждают, что открыли тайну летающих тарелок В июне нас ожидает доклад экспертов Пентагона, посвященный «неопознанным атмосферным явлениям» — этим словосочетанием в последнее время обозначают старые добрые НЛО.

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