Тайна НЛО раскрыта: летающие тарелки — из Кремля

Как-то даже неловко писать об этом в серьезном издании, однако американские военные утверждают, что открыли тайну летающих тарелок В июне нас ожидает доклад экспертов Пентагона, посвященный «неопознанным атмосферным явлениям» — этим словосочетанием в последнее время обозначают старые добрые НЛО.