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В Турции допустили прекращение западной помощи Украине в 2025 году

В Турции допустили прекращение западной помощи Украине в 2025 году

Вероятность полного прекращения помощи Киеву со стороны западных союзников в 2025 году очень велика, исходя из этого рассуждения о мирном урегулировании украинского конфликта актуализируются в ближайшие полгода.

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