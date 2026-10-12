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Watch: Galitzine, Skarsgard star in WWII drama 'The Mosquito Bowl'

"The Mosquito Bowl," a new film starring Nicholas Galitzine and Bill Skarsgard as college football stars-turned-WWII Marines, is coming to Netflix.

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