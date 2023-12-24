Переделка БП от Toshiba PA-1900-24 на 18 вольт

Хороший! Опишу простое преобразование этого блока питания 19В 4,74А на выходное напряжение 18В. За что? Этот блок питания мне достался довольно дешево и мне нужно было запитать от него зарядное устройство iMax B6 mini.
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