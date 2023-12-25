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Прокуратура обжаловала освобождение в зале суда социолога Кагарлицкого

Прокуратура обжаловала освобождение в зале суда социолога Кагарлицкого

В пресс-службе Второго Западного окружного военного суда сообщили о поступлении апелляционного представления прокуратуры на приговор социологу, политологу и советскому диссиденту Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), который 12 декабря на выездном заседании в Сыктывкаре был оштрафован на 600 тысяч рублей по делу о публичных призывах к терроризму .

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