Прокуратура обжаловала освобождение в зале суда социолога Кагарлицкого

В пресс-службе Второго Западного окружного военного суда сообщили о поступлении апелляционного представления прокуратуры на приговор социологу, политологу и советскому диссиденту Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), который 12 декабря на выездном заседании в Сыктывкаре был оштрафован на 600 тысяч рублей по делу о публичных призывах к терроризму .