Правильный отдых: как восстановить силы в современном ритме жизни Юлия ПономареваВ век сверхскоростей и лавины информации, современный человек вынужден прилагать сверхусилия и постоянно находиться в движении, чтобы успевать за стремительным ритмом жизни.
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