Правильный отдых: как восстановить силы в современном ритме жизни Юлия ПономареваВ век сверхскоростей и лавины информации, современный человек вынужден прилагать сверхусилия и постоянно находиться в движении, чтобы успевать за стремительным ритмом жизни.