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Дрон ВС РФ заснял, как БПЛА ВСУ убил решившего сдаться в плен военного ВСУ

Согласно информации, распространенной Telegram-каналом “Военкоры Русской весны”, военнослужащий ВСУ решил сдаться и приблизился к российскому беспилотнику, но был атакован и убит украинским беспилотником.

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