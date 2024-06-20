Дрон ВС РФ заснял, как БПЛА ВСУ убил решившего сдаться в плен военного ВСУ

Согласно информации, распространенной Telegram-каналом “Военкоры Русской весны”, военнослужащий ВСУ решил сдаться и приблизился к российскому беспилотнику, но был атакован и убит украинским беспилотником.
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