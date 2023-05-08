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Китай увеличил объем валютных резервов до максимума 2022 года

Китай увеличил объем валютных резервов до максимума 2022 года

Китай продолжает наращивать валютные резервы, которые являются самыми крупными в мире. Данные Государственного управления валютного контроля (SAFE) свидетельствуют о том, что объем поднялся на 21 млрд долларов и составляет 3,205 трлн долларов.

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