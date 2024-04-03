Под Красноярском погибла пассажирка такси при аварии с грузовиком

Сотрудники емельяновской полиции сообщают смертельной аварии. По предварительной информации, сегодня утром на 26-м километре глубокого обхода Красноярска (часть трассы Р-255) водитель на Toyota Aqua двигался со стороны Березовки в сторону Емельяново и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Isuzu.