Депутат бундестага Хофрайтер: массовый приток беженцев ожидается в странах ЕС

В случае прекращения поддержки Украины стоит ожидать массового притока беженцев из республики. Об этом сообщил глава комитета по европейским делам бундестага (парламента ФРГ) Антон Хофрайтер газете Tagesspiegel.
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