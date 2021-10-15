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Суточные объемы прокачки газа через Украину упали вдвое

Суточные объемы прокачки газа через Украину упали вдвое

Председатель правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что суточные объемы прокачки газа через Украину с начала 2021 года уменьшились в два раза.

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