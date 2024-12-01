За 10 минут делаем из магазинного хлеба чесночный

В ресторанах нередко в меню можно встретить не только обычный хлеб, но и с разными добавками. Одним из самых востребованных является чесночный хлеб, который прекрасно подходит как закуска и как дополнение к основным блюдам.
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