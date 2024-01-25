Стали известны причины избиения нижнетагильской школьницы: конфликт назревал давно

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 25 января, ФедералПресс. Адвокат Галина Протасова поделилась подробностями о нападении на школьницу из Нижнего ТагилаВ нижнетагильской школе между двумя братьями и школьницей были напряженные отношения, рассказала Галина Протасова ЕАН.
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