Стали известны причины избиения нижнетагильской школьницы: конфликт назревал давно

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 25 января, ФедералПресс. Адвокат Галина Протасова поделилась подробностями о нападении на школьницу из Нижнего ТагилаВ нижнетагильской школе между двумя братьями и школьницей были напряженные отношения, рассказала Галина Протасова ЕАН.