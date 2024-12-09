Эксперт рассказал, какие заблуждения о прогреве двигателя могут быстро убить мотор

Среди водителей существуют два противоположных мнения: одни настаивают на обязательном прогреве двигателя перед началом движения, другие, напротив, считают это ненужной мерой, называя её пустой тратой топлива и источником загрязнения окружающей среды.
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