На трассе под Севастополем чуть не перевернулся грузовик

Под Севастополем на дороге чуть не перевернулся грузовик, передаёт корреспондент «Крым 24». Подробности происшествия уточняются.
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