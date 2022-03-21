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На трассе под Севастополем чуть не перевернулся грузовик

На трассе под Севастополем чуть не перевернулся грузовик

Под Севастополем на дороге чуть не перевернулся грузовик, передаёт корреспондент «Крым 24». Подробности происшествия уточняются.

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