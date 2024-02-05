Театр абсурда
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Театр абсурда

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А кому на самом деле было бы выгодно, если бы РФ перешла сейчас в реальное наступление (?)

А кому на самом деле было бы выгодно, если бы РФ перешла сейчас в реальное наступление (?)

Чтобы лучше понимать, почему РФ с ее возможностями ядерной державы и армией, большая часть которой в СВО до сих пор НЕ задействована, уже почти два года терпеливо стоит в "позиционном тупике" на территории Украины, -- давайте пофантазируем, а что было бы сейчас, возьми РФ в феврале 2022 года, образно говоря, "Киев за три дня" и, задействовав все свои вооруженные силы, быстро выиграв войну (?) Перечисляю чисто субъективно и наивно по пунктам: 1.

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Комментарии
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Олег Голубев
Хохлы в этой войне наёмники. Кто платит, тот и заказывает музыку. США хотят переложить бремя расходов и главное ответственность на европейцев, чтоб отсидеться в сторонке. Но мы не забудем, кто завёл будильник.
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18 час.
Людмила Редько
Если бы взяли за&quot; три дня&quot;, то пришлось бы кормить и содержать кучу нелояльного населения, держать огромную группировку росгвардии. А так укры помотают сопли на кулак и дозреют на солнце. Совершенно никто бы не мешал западу немного погодя влезть в конфликт, ресурсы у них были, а теперь за два года многое что изменилось - они как лягушка варились медленно и незаметно истощили свои ресурсы, поскольку весь мир видит, что Россия стоит, то все постепенно начали попинывать гегемона - ХАМАС, хуситы и т.д., свои проблемы начали нарастать в США. Так что не исключено, что нашего наступления и вовсе не будет, а стояние на Угре закончится нашей победой
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18 час.
Николай Кузнецов
А война, она что, даром стране обходится?
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13 час.

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