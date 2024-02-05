А кому на самом деле было бы выгодно, если бы РФ перешла сейчас в реальное наступление (?)

Людмила Редько

Если бы взяли за" три дня", то пришлось бы кормить и содержать кучу нелояльного населения, держать огромную группировку росгвардии. А так укры помотают сопли на кулак и дозреют на солнце. Совершенно никто бы не мешал западу немного погодя влезть в конфликт, ресурсы у них были, а теперь за два года многое что изменилось - они как лягушка варились медленно и незаметно истощили свои ресурсы, поскольку весь мир видит, что Россия стоит, то все постепенно начали попинывать гегемона - ХАМАС, хуситы и т.д., свои проблемы начали нарастать в США. Так что не исключено, что нашего наступления и вовсе не будет, а стояние на Угре закончится нашей победой