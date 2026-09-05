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Регионы России

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BMW отзывает 189 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

BMW отзывает 189 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

BMW объявила о масштабной отзывной кампании, затрагивающей 189 130 автомобилей моделей 3-й, 5-й и 7-й серий по всему миру.

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