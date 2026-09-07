В Британии начались столкновения с полицией из-за мигрантов

Ожесточённые столкновения с полицией произошли в английском Портсмуте. До полутысячи местных жителей собрались в порту выразить протест против доставки в город нелегальных мигрантов.
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