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В Британии начались столкновения с полицией из-за мигрантов

В Британии начались столкновения с полицией из-за мигрантов

Ожесточённые столкновения с полицией произошли в английском Портсмуте. До полутысячи местных жителей собрались в порту выразить протест против доставки в город нелегальных мигрантов.

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