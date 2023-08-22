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Обновление рейтингов UFC: О’Мэлли – 8-й в мужском списке P4P, Чжан обошла Шевченко в женском

Новый чемпион UFC в легчайшем весе обошел в рейтинге Алджамейна Стерлинга и занял восьмое место. На первом месте все еще находится чемпион в тяжелом весе Джон Джонс.

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