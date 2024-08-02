Семья осужденного в РФ американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах

Отсутствие в списках обмена заключенными осужденного в России за контрабанду наркотиков гражданина США Марка Фогеля демонстрирует безразличие и двойные стандарты американских властей, говорится в заявлении семьи американца.
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