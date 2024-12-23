Регионы нуждаются в смене элит: коррупционеров меняют на управленцев

РИА Новости/POOL/Александр Казаков Масштабность программы "Время героев" объясняется просто. Россия действительно нуждается в смене элит, прежде всего на уровне регионов, городов и даже небольших населенных пунктов.
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