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Регионы нуждаются в смене элит: коррупционеров меняют на управленцев

Регионы нуждаются в смене элит: коррупционеров меняют на управленцев

РИА Новости/POOL/Александр Казаков Масштабность программы "Время героев" объясняется просто. Россия действительно нуждается в смене элит, прежде всего на уровне регионов, городов и даже небольших населенных пунктов.

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