😍 Боец СВО устроил сюрприз для своей матери к 8 Марта Он неожиданно вернулся и тем самым сделал подарок для своей матери, которая всегда ждёт и любит его.
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😍 Боец СВО устроил сюрприз для своей матери к 8 Марта Он неожиданно вернулся и тем самым сделал подарок для своей матери, которая всегда ждёт и любит его.