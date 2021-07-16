Роберто Манчини: «Спинаццола – лучший крайний защитник Евро. Мы хотели выиграть турнир для него»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о защитнике Леонардо Спинаццоле, который получил серьезную травму ахилла в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).
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