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Станислав Еремин – о матче УНИКСа против «Локо»: «Игра предстоит очень трудная, но ожидаем хорошего результата»

Помощник президента УНИКСа, заслуженный тренер России Станислав Еремин заявил, что ждет тяжелой игры в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом‑Кубанью».

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