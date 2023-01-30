Товарищеские матчи. «Урал» сыграет с «Родиной», «Ахмат» против «Бухары»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы. Товарищеские матчи «Урал» – «Родина-2» – 10:00 «Урал» – «Родина» – 15:00 «Факел» Россия – «Славия» Болгария – 16:00 «Ахмат» Россия – «Бухара» Узбекистан – 17:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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