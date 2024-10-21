Тыквенное печенье

Осень — время тыквы, и если дети не едят тыкву, то эти печенья им точно понравятся! Мало того, что это красиво, это ещё и безумно ароматно, нежно, рассыпчато, вкусно и умопомрачительно! Они такие яркие внутри и так и манят чревоугодничать.