Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Тыквенное печенье

Тыквенное печенье

Осень — время тыквы, и если дети не едят тыкву, то эти печенья им точно понравятся! Мало того, что это красиво, это ещё и безумно ароматно, нежно, рассыпчато, вкусно и умопомрачительно! Они такие яркие внутри и так и манят чревоугодничать.

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