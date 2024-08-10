«Я с годами только молодею, как Бенджамин Баттон». Спиридонов о победах с катарским «Аль-Араби»

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Россиянин Спиридонов в нынешнем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Катара вместе с клубом «Аль‑Араби». – Крутой сезон в Катаре – победа в чемпионате и Кубке.