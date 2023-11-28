Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав детей-сирот в Оренбургской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Соль-Илецке 12 детей-сирот пять лет назад получили квартиры по социальному найму в построенном трехэтажном доме, однако большинство из них были вынуждены переехать в съемные квартиры, поскольку в доме протекает крыша, зимой промерзает водопровод, первый этаж затопило сточными водами, из-за чего стены покрыты плесенью.