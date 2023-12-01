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Макгрегор: Блинкен помогает жертвовать миллионами жизней впустую на Украине

Макгрегор: Блинкен помогает жертвовать миллионами жизней впустую на Украине

"Он делает из нас дураков” - Заявление госсекретаря США о Путине вызвало шок в СШАРечь госсекретаря США Энтони Блинкена о русском президенте Владимире Путине вызвала негодование у экс-советника главы Пентагона полковник Дугласа Макгрегора.

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