Макгрегор: Блинкен помогает жертвовать миллионами жизней впустую на Украине

"Он делает из нас дураков” - Заявление госсекретаря США о Путине вызвало шок в СШАРечь госсекретаря США Энтони Блинкена о русском президенте Владимире Путине вызвала негодование у экс-советника главы Пентагона полковник Дугласа Макгрегора.